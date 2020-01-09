Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı
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Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı

İstanbul'da bazı sokak hayvanları, kötü hava şartları nedeniyle ısınmak için metro istasyonlarına sığındı.

09.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:06
Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı

'da bazı sokak hayvanları, kötü hava şartları nedeniyle ısınmak için metro istasyonlarına sığındı.

Son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan yağış ve olumsuz hava şartları, vatandaşları olduğu kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Soğuktan etkilenen bazı sokak köpekleri metro istasyonlarına girerek korunmaya çalıştı.

Sokak hayvanlarının bu durumunu gören hayvansever vatandaşlar da köpeklerin üşümemesi için evlerinden getirdikleri yastık ve battaniyeleri altlarına serdi. Hayvanseverler, metro istasyonlarına sığınan köpeklerin önüne mama da bıraktı.

Kaynak: AA
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