- Sokak hayvanları klimalı odalarda serinliyor

Çorum Belediyesi sıcak havalarda sokak hayvanlarının etkilenmemesi için 8 tane klimalı konteynır kurdu

Sokak hayvanları bu evlerde kışın soğuktan yazın ise sıcaktan uçak konforlu bir yaşam sürüyor



ÇORUM - Çorum'da sokak hayvanlarının sıcaklardan etkilenmemesi için belediye tarafından klimalı konteyner evler kuruldu.

Çorum Belediyesi, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte sokaklarda yaşamak zorunda kalan sokak hayvanlarına şefkat eli uzattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevinde kurulan klima konteyner evlerde sokak hayvanları serin bir ortamda aşırı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan olumsuz havadan etkilenmeden yaşamlarını idame ettiriyorlar. Ayrıca müdürlük personeli tarafından sokak hayvanlarının bulunduğu kafesler belirli aralıklarla soğuk suyla yıkanırken, kafeslerde bulunan kaplardaki sularda değiştiriliyor.

Çorum Belediyesi Veteriner Hekimi Mert Günhan, Veteriner işleri Müdürlüğü olarak sokak hayvanlarına rahat bir ortam sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Son günlerde etkili olan aşırı sıcak havalardan sokak hayvanlarının etkilenmemeleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde klimalı konteynır evler oluşturulduğunu açıklayan Günhan, bu konteynırların hem sıcak hem de soğuk havalarda hayvanların konforlu bir yaşam sürmelerine olanak tanıdığını ifade etti.

Hava sıcaklıkları belli bir dereceye geldikten sonra klimaların görevliler tarafından çalıştırıldığını dile getiren Günhan, barınaklardaki hayvanların kafeslerden alınarak klimalı odaya konduğunu, hava sıcaklığı belirli bir seviyeye geldikten sonra hayvanların tekrar kafeslerine gönderildiğini kaydetti.

Sağlık problemi olan hayvanlara sağlık hizmeti verdiklerini de anlatan Günhan, "110 kedi ve köpeğimiz var. Sağlık sorunu olan hayvanlarımızın tedavisin yapıyoruz. Sağlıklarına kavuşturduktan sonda hayvanlarımızı sahiplenmek isteyenlere sahiplendiriyoruz" dedi.

Hayvansever Ayça Akkese ise, uygulamanın güzel olduğunu belirterek, ülke genelinde bu uygulamanın yapılmasını istedi. Sokak hayvanlarının sahipsiz ve savunmasız olduğuna dikkat çeken Akkese, insanlardan sokak hayvanlarına saygı duymalarını istedi.