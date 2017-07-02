Sokak Hayvanları Klimalı Odalarda Serinliyor

Çorum'da sokak hayvanlarının sıcaklardan etkilenmemesi için belediye tarafından klimalı konteynerlar kuruldu.



Çorum Belediyesi, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte sokak hayvanlarına şefkat eli uzattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nde kurulan klimalı konteynerlarda sokak hayvanları serin bir ortamda yaşıyor. Ayrıca müdürlük personeli tarafından sokak hayvanlarının bulunduğu kafesler belirli aralıklarla soğuk suyla yıkanırken, kafeslerde bulunan kaplardaki sular da değiştiriliyor.



Çorum Belediyesi Veteriner Hekimi Mert Günhan, Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak sokak hayvanlarına rahat bir ortam sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Son günlerde etkili olan aşırı sıcak havalardan sokak hayvanlarının etkilenmemeleri için klimalı konteynır evler oluşturulduğunu açıklayan Günhan, bu konteynırların hem sıcak hem de soğuk havalarda hayvanların konforlu bir yaşam sürmelerine olanak tanıdığını ifade etti. Hava sıcaklıkları belli bir dereceye geldikten sonra klimaların görevliler tarafından çalıştırıldığını dile getiren Günhan, barınaklardaki hayvanların kafeslerden alınarak klimalı odaya konduğunu, hava sıcaklığı belirli bir seviyeye geldikten sonra hayvanların tekrar kafeslerine gönderildiğini kaydetti.



Sağlık problemi olan hayvanlara sağlık hizmeti verdiklerini de anlatan Günhan, "110 kedi ve köpeğimiz var. Sağlık sorunu olan hayvanlarımızın tedavisini yapıyoruz. Sağlıklarına kavuşturduktan sonra hayvanlarımızı sahiplenmek isteyenlere sahiplendiriyoruz" dedi.



Hayvansever Ayça Akkese ise, uygulamanın güzel olduğunu belirterek, tüm ülke genelinde bu uygulamanın yapılmasını istedi. Sokak hayvanlarının sahipsiz ve savunmasız olduğuna dikkat çeken Akkese, insanlardan sokak hayvanlarına saygı duymalarını istedi. - ÇORUM