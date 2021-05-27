Sokak hayvanları kimliklendiriliyor

ESKİŞEHİR (İHA) – Kedi, Köpek ve Gelinciklerin kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği kapsamında Eskişehir genelinde sahipli köpeklerin kimliklendirilmesine başlandı.

ESKİŞEHİR (İHA) – Kedi, Köpek ve Gelinciklerin kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği kapsamında Eskişehir genelinde sahipli köpeklerin kimliklendirilmesine başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest veteriner kliniklerine başvuran evde kedi, köpek, gelincik besleyen vatandaşlar hayvanlarını kimliklendirme işlemlerini yaptırabilecekler. Sahipli köpekler 2021 yılı sonuna kadar, sahipli kedi ve gelincikler 2022 yılı içerisinde mikroçip uygulayarak kimliklendirilecek ve 'Ev Hayvanı Pasaportu' düzenlenecek. Belirtilen süreçte ev hayvanını kimliklendirmeyen hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın oluşturduğu veri tabanı olan PETVET kayıt sistemi ile tüm sahipli kedi köpekler veri tabanına kaydedilerek; başta kuduz hastalığı olmak üzere zoonoz kaynaklı (hayvandan insana geçen) hastalıkların kontrol edilmesi amaçlanıyor.

"Köpeğini sokağa atan şahıslara idari para cezası uygulanacak"

Tepebaşı İlçesi Takmak mahallesinde bulunan Köpek Oteli ve Çiftliğini ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, burada yaptığı açıklamada, köpeğini sokağa atan şahıslara idari para cezası uygulanacağını ifade etti. Gümüş, "Ülke genelindeki tüm sahipli kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilerek kayıt altına alınacak. Dünyayı paylaştığımız can dostlarımız artık sokağa atılamayacak, kedi ve köpeğini sokağa atan şahıslara idari para cezası uygulanacak" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı