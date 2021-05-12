Sokak hayvanları kapanmada unutulmadı
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Sokak hayvanları kapanmada unutulmadı

Sokak hayvanları kapanmada unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Müdürlüğü, sokak hayvanları aç ve susuz bırakmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Müdürlüğü, sokak hayvanları aç ve susuz bırakmadı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmada sokak hayvanları aç ve susuz kalmasın diye, cadde ve sokaklara mama bıraktı. Hayvanseverler ile birlikte parklar, cadde ve sokaklarda uygun yerlere mama bırakarak sokak hayvanları unutulmadı.

Mamaların bayram boyunca süreceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Sokak hayvanları kapanmada unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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