26.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:05

Sokak hayvanları kafede ısınıyor

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kafe zincirinin şubesinde, soğuk havadan etkilenen kedi ve köpekler, ısıtıcının altına girip, korunuyor. Kafenin ortağı Fahrettin Aslan (45) ortağı, her şubelerinde sokak hayvanlarının rahat bir şekilde girdiğini ve onlara sahip çıktıklarını belirtti.

Kentte, kış ayları nedeniyle soğuk hava etkili olurken, halk kadar sokak hayvanları da korunmaya çalışıyor. Soğuktan korunmaya çalışan sokak hayvanlarından bazlılarının Bir kafe zincirinin Işıklar Caddesi'ndeki şubesinde sığındığı görüldü. Isıtıcıların bulunduğu masaların yanlarına yatan birçok köpek, bir süre böyle ısındı. Kafeye gelen müşteriler ise hayvanları rahatsız etmeden, kahvelerini alıp, masalarına geçti. Müşterilerden Handan Tunca (40), kafede dolaşan sokak köpeklerini gördüklerinde çok mutlu olduğunu belirterek, "Kafede kedi ve köpekleri gördüğümüzde rahatsız olmadık. Onları çok seviyoruz" dedi. Handan Tunca'nın 4 yaşındaki kızı Defne de köpekleri severek, kafeden ayrıldı.

SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKIYORLAR

Çevrede çok sayıda sokak hayvanı olduğunu belirten kafe ortağı Fahrettin Aslan, onlar için sokağa soğuk ve yağmurlu havalarda bir kap su ve bir kap mama koyduklarını söyledi. Aslan, bu davranışlarının gelen müşteriler tarafından beğenildiğini ve sıcak bir ortamda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Her şubelerinde sokak hayvanlarının rahat bir şekilde girdiğini anlatan Fahrettin Aslan, sosyal sorumluluk projesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkarak destek verdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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