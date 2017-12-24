Sokak Hayvanları İpekyolu'nda Mutlu

Van merkez İpekyolu Belediyesi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan protokolle sokak hayvanlarının yemek ihtiyacının karşılanması adına yeni bir umut oldu.



İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, önceden atık ekmeklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların kapsamı genişletilerek, kamu ve özel sektördeki kurumların atık yemeklerinin değerlendirilmesi hedeflendi. Bu kapsamda Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile imzalanan protokol çerçevesinde, ilk aşamada 50 kilo atık yemek ile, 20 kilo bayat ekmek, belediye tarafından eskimiş çöp bidonlarından yapılan kulübeler ve ekiplerin kontrolündeki alanlarda sokak hayvanlarına dağıtıldı.



İpekyolu Belediyesi'nin özellikle kış aylarında yiyeceğe ulaşmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik projesinin kapsamı genişletilerek sürdürülecektir. - VAN