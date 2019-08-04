Sokak hayvanları için yeni beslenme istasyonları kuruluyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe geneline kurduğu beslenme istasyonlarıyla sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Karatay Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşayabilmesi ve beslenmesi için bugüne kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda Karatay'ın farklı yerlerine 44 köpek beslenme istasyonu ve 24 kedi evi yerleştirerek kedi ile köpeklerin beslenme ve su ihtiyacını karşılarken; ilçedeki 200 farklı yere de kuş evi kurarak kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor.

"Sahipsiz dostlarımız için daha iyi yaşam şartları oluşturmayı sürdüreceğiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın çeşitli yerlerine köpek ve kedi besleme istasyonları ile kuş evleri yerleştirerek sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını söyledi. Başkan Kılca, "Yerleştirdiğimiz son beslenme istasyonlarıyla birlikte Karatay genelinde 44 adet köpek, 24 adet kedi besleme istasyonu ve 200 adet kuş evi bulunuyor. Bu besleme istasyonlarımızda hayvanlar için yemek ve suyu eksik etmemeye özen gösteriyoruz. Bu bağlamda da istasyonlara yıllık 80 ton köpek maması, 9 ton da kedi maması bırakıyoruz. Hayvanların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için Karatay Belediyesi olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Bizler sokak hayvanlarına sahip çıkmaya ve onlar için daha iyi yaşam şartları oluşturmaya devam edeceğiz. Bize bu konuda destek veren bütün hayvansever hemşehrilerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Hasan Kılca, sıcak havalarda sokak hayvanlarının özellikle su ihtiyacının arttığına da vurgu yaparak vatandaşları bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi. Başkan Kılca, "Hemşehrilerimiz, sokak hayvanları için kapılarının önlerine bir kap su ve yemek koyarlarsa onlara büyük bir iyilik yapmış olurlar. Zira özellikle içinde bulunduğumuz bu sıcak yaz mevsiminde sokak hayvanları bizlerden daha fazla zorlanabiliyorlar. Hemşehrilerimizin, evlerinin önlerine koyacağı bir kap su ve yemeğin dostlarımızın hayatını kurtarabileceğini düşünüyorum. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA