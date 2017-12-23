Sokak Hayvanları İçin Yemleme İstasyonları Kuruldu

Trabzon'da sokak hayvanları için yemleme istasyonları oluşturuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmanın, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği ile yürütülen işbirliği sonucu gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, yemleme istasyonları çalışması kapsamında ilk besleme odaklarının Ortahisar ilçesine bağlı Yenicuma Mahallesi'nde tespit edilen noktalara monte edildiği vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun şu sözlerine de yer verildi:



"Ülkemizin en modern hayvan bakım evini Trabzon'umuza kazandırdık. Bunun yanı sıra hayvanlarımız için yemleme istasyonu kurma çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmayı 12 ay boyunca hizmet verecek şekilde il genelinde yaygınlaştıracağız."