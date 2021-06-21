Sokak Hayvanları İçin Yem ve Su Bırakma Çalışmaları Devam Ediyor
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Sokak Hayvanları İçin Yem ve Su Bırakma Çalışmaları Devam Ediyor

Sokak Hayvanları İçin Yem ve Su Bırakma Çalışmaları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi düzenli olarak sürdürdüğü sokak hayvanları için yemleme ve sulama çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan Belediyesi düzenli olarak sürdürdüğü sokak hayvanları için yemleme ve sulama çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım Evi Şefliği ekipleri, daha önce sokak hayvanları için yapılan kulübelere haftanın 3 günü düzenli olarak yem ve su bırakma çalışmalarını sürdürüyor.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden Erzincan Belediyesi, daha önce sokak hayvanları için yaptığı, şehrin 35 farklı noktasında bulunan kulübelere Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım Evi Şefliği ekipleri sokak hayvanları için düzenli olarak yem ve su bırakıyor.

Kaynak: Habermetre

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