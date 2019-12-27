Sokak hayvanları için yaşam alanı

27.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:10

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık belediyeleri işbirliği ile, bölgedeki sokak hayvanları için yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde "Geçici yaşam alanı " oluşturulması için proje çalışmaları yapıldığı bildirildi.



Çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Kütahya Şube Müdürü İsmail Lafçıoğlu, Emet ilçesini ziyaret etti.



Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret eden Bölge Müdürü Çılgın ve İl Müdürü Lafçıoğlu, Emet Yeniceköy, Yeni mahalle Kayaaltı mevkiinde yaklaşık 10 dönüm arazide yapılacak geçici yaşam alanı konusunda istişarelerde bulundular.



Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, iki ilçe belediyesinin fen işleri ve zabıta ekiplerinin bir süredir istişare ve araştırma çalışmaları sonrası, 2 ilçeye hitap edecek bir bölgede "Geçici yaşam alanı" oluşturulması için çalışmalara başlanmıştı.



Her canlının yaşam hakkının bulunduğunu belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Belediyemiz zabıta ekiplerince sokak hayvanlarımızın bakım ve tedavileri çalışmaları yapılırken, gerektiğinde ekiplerimiz Bursa ve Tavşanlı ya bazı hayvanların tedavi ve ameliyatları için götürüyorlar. Toplumumuzda huzurun ve güvenin hakim olması 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu başıboş hayvanları toplayıp tedavilerinin yapılarak doğal ortamlarına salınması için Hisarcık Belediye Başkanı sayın Fatih Çalışkan ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında geçici yaşam alanı oluşturma çalışmalarımız sürüyor" dedi



Doğan, "Yeniceköy mevkiimizde tespit edilen arazide, başta sahipsiz sokak köpekleri ve kediler olmak üzere, kanatlı hayvanlar içinde bölümlerin olacağı geçici yaşam alanı oluşturma projemiz hazırlanıyor. Mevkide daha önce Gediz Doğa ve Milli, Parklar şefi Sami Atay ve teknik ekiplerce gerekli inceleme ve raporlaştırmalar yapılmıştı. Geçici yaşam alanımızda idari bina, yavru anne bakım binası, sağlık binası, mutfak, kontrol odası ve barınaklar inşa edilecek. Hazırlanacak projenin yüzde 40'ı Orman Bakanlığı'ndan temin edilecek hibe ile karşılanırken, diğer maliyet ve başta veteriner ve işçi istihdamı olmak üzere, araç, atık gıda toplama ekip ve teknik teçhizatları Emet ve Hisarcık belediyelerimiz tarafından karşılanacak.



Bölge müdürümüz Şahin Çılgın ve il müdürümüz sayın Lafçıoğlu ile yapılan çalışmalarda gelinen aşamaları değerlendirdik. İlgi ve alakaları için kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilecek proje ile ilçemizde sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda, tedavilerinin ve bakımlarının yapılması ve yeniden doğal ortamlarına salınması adına sağlayacağız "diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA