Sokak Hayvanları İçin Su Çukurları

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yaz aylarında sokak hayvanlarının su ihtiyacını gidermek için su çukurları oluşturdu.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz mevsimi nedeniyle kendini iyice hissettiren sıcaklıklardan dolayı aç ve susuz kalan sokak hayvanları için çözüm ürettikleri belirtildi. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Van-Özalp karayolunda çöp konteyneri içerisinde çuval ve telle bağlanmış halde köpek bulan İpekyolu Belediyesi ekipleri, bu kez yine aynı güzergah üzerinde bulunan sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını gidermek için su çukurları oluşturdu. Köpeklerin bulundukları alanda yemek ihtiyaçlarının yanı sıra su ihtiyaçlarını gideremediklerini fark eden İpekyolu Belediyesi ekipleri, kürekleriyle yol kenarlarına su çukurları oluşturdu. Kazdıkları çukurları kendi imkanları ile su tutar hale getiren İpekyolu Belediyesi ekipleri, çevredeki hayvanların susuzluklarını gidermelerini keyifle izleyerek tüm vatandaşlarımızı da sokak hayvanları için bu tarz alternatif çözümler üretmeye davet etti. Sokak hayvanlarının korunup kollanması, yeme, içme ve barınma gibi her türlü ihtiyaçlarına tüm imkanları ile cevap vermeye çalışan İpekyolu Belediyesi, hayvanların da yaşamın önemli bir parçası olduğunun bilinciyle gereken hassasiyeti göstermeye devam edecektir" denildi. - VAN