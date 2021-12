Sokak hayvanları için şehrin dört bir yanında 'otomatik suluk' sistemi devreye alındı

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için şehrin dört bir yanına 'otomatik suluk' sistemini devreye aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik projelerine her gün bir yenisini ekliyor. Yapımına başlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesiyle vatandaşların takdirini toplayan Büyükşehir, sokaktaki can dostlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni bir çalışma daha başlattı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sakarya'nın dört bir yanına hayvanların temiz içmesuyu ile su ihtiyacını karşılayabileceği 'otomatik suluk' düzeneğini yerleştirdi. Bu kapsamda Adapazarı Aziz Duran Parkı, Sakarya Millet Bahçesi, Erenler Sakarya Park, İl Ormanı gibi noktalar başta olmak üzere şehirdeki birçok park alanına suluk sistemi yerleştirildi. Hizmete alınan bu su kapları, aparatın arkasına bağlanan su hattı ile otomatik doluyor, azaldığında da şamandıra sistemi devreye giriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sokaktaki can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Bizlerin olduğu gibi su ve yemek onlar için hayatın vazgeçilmezleri. Bizler bu ihtiyaçlarımızı kolayca giderirken, onlar bu konuda zorlanabiliyor. Bu yüzden şehrimizin belirli noktalarında beslemeler yapıp, suluk sistemini devreye koyduk. Şu anda kentimizin her yanına otomatik su kapları yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımız için üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA