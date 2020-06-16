Sokak hayvanları için şehir şehir gezecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokak hayvanları için şehir şehir gezecek

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eskrim antrenörü Barış Bahadır(40), 'Sokak Hayvanları Adına Türkiye Yollarında' projesi kapsamında motosikleti ile yola çıkarak, 30 gün sürecek yolculuğa çıktı.

Sokak hayvanları için şehir şehir gezecek
16.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:51

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eskrim antrenörü Barış Bahadır(40), 'Sokak Hayvanları Adına Türkiye Yollarında' projesi kapsamında motosikleti ile yola çıkarak, 30 gün sürecek yolculuğa çıktı. Barış Bahadır gittiği kentlerde sokak hayvanlarını besleyerek, hayvanseverlerle etkinlikler düzenleyecek.

Ereğli'de yaşayan eskrim antrenörü olan Barış Bahadır, sokak hayvanları için geçen yıl Temmuz ayında '30 gün 39 şehir 10 bin kilometre' adlı projeyi gerçekleştirdi. Proje kapsamında, Ereğli'den yola çıkan Bahadır, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege illerini gezip şehirlerdeki sokak hayvanlarını besleyerek, sağlık sorunu olanları barınaklara teslim etti. Bu yılda sokak hayvanları için mücadeleye devam etme kararı alan Bahadır, 'Sokak Hayvanları Adına Türkiye Yollarında' adını verdiği proje ile geçen yıl gidemediği 39 kenti dolaşacak. Bahadır, yola çıkmadan önce son hazırlıklarını Gönülden Hayvan sevenler Derneği önünde yaptı.Bahadır, geçen yıl ki projeyle sokak hayvanlarına destek olduğunu ve hayvan sever insanlarla tanıştığını belirterek, "Geçen yıl 30 günde 39 şehir ve 10 bin kilometre yol kat etmiştik. Muhteşem kalpli insanlarla tanıştık. Bu yıl da yine ikinci etabı gerçekleştirmek için bugün yolculuk başlayacak. Yine amacımız sokaktaki canları besleyip şehir merkezlerindeki hayvan severlerle etkinlikler yapmak. Umarım onların sesini biraz daha fazla duyurabiliriz. Hem Ereğli'yi tanıtmak hem de hayvan severlere destek olmak için yola çıkıyoruz. Umarım güzel şeyler yaşarız. Samsun'dan Adana'ya, Aydın'dan Ardahan'a kadar uzun bir rota beni bekliyor. Yine 30 gün sürecek" dedi.Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan da sokak hayvanları için önemli bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İkinci kez bu meşakkatli yola çıkıyor. Bir öncekinde de farkındalık yarattı ve Türkiye genelinde ses getirdi. Tekrar bir kez daha bu yola çıkıyor. Bu yolda kendisine başarılar, güzel yolculuklar diliyoruz. Güzel patilerle karşılaşsın. Yani önüne çıkan üzücü olaylar, hastalar olmasın inşallah. Hep güzel patilerle karşılaşsın. Bu anlamda zor durumda olanların sesi daha gür çıkacak. Buna inanıyorum ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun." diye konuştu.

Bahadır, kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaşarak motosikletiyle Bolu'ya yola çıktı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Haber
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla "pes" dedirtti
Habermetre en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi! Zirvedeki Erdoğan'ı takip eden isim Bakan Koca oldu
Habermetre en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi! Zirvedeki Erdoğan'ı takip eden isim Bakan Koca...
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Lara Sezen Aksu Demet Evgar Türkan Şoray
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Sokak hayvanları için şehir şehir gezecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 15:57:53. #1.14#
title