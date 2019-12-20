Sokak hayvanları için seferber oldular

20.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:27

Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencilerinin sokak hayvanları için başlattığı seferberlik büyük takdir topladı. "Uzat Elini, Onlar da Yaşasın" adını verdikleri kampanya kapsamında sokak hayvanları için yem ve mama toplayan minik öğrenciler, bununla yetinmeyip okul bahçesine de birbirinden sevimli yuvalar inşa ettiler.



Soğuk kış günlerinin yaşandığı Erzurum'da, sokak hayvanları için başlatılan kampanya herkese örnek oldu. Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, ellerini sokak hayvanları için uzattılar. Öğretmenleriyle birlikte adeta seferberlik ilan eden öğrenciler, okul harçlıklarını da işin içerisine dahil ederek sokak hayvanları için mama ve yem temin ederken, okul bahçesinde onlara barınabilecekleri birbirinden sevimli yuvalar da kurdular.



Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerince yürütülen ve "Uzat Elini, Onlar da Yaşasın!" adı verilen kampanya, velilerden de büyük destek görürken, küçük çocukların imzasını taşıyan etkinlik, çok büyük bir insanlık örneği olarak gösterildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA