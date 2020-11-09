Sokak hayvanları için paletlerden kulübe yapıyorlar
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Sokak hayvanları için paletlerden kulübe yapıyorlar

09.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:05
Sokak hayvanları için paletlerden kulübe yapıyorlar

Samsun'da faaliyet gösteren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği kullanılmayan ahşap paletlerden sokak hayvanları için kulübe yapıyor.

Samsun'da faaliyet gösteren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği kullanılmayan ahşap paletlerden sokak hayvanları için kulübe yapıyor.

Dernek adına açıklama yapan Tanju Subaşı, sokak hayvanları için günde 16 kulübe yaptıklarını belirtti.

Destek verenlere teşekkür eden Subaşı, "Günde ortalama 16 sokak hayvanı için kulübe inşa ediyoruz. İnşa çalışmalarında dernek üyeleri, gönüllüler ve Samsunlu hayvanseverler yer alıyor. Dernek üyelerimizden Ömer Öztürk ise Samsun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kereste atölyesinin bir katını bizlere açtı. Geri dönüşümü burada sağlıyoruz. Özellikle Yeşilyurt Demir Çelik AŞ bizlere düzenli olarak palet desteğinde bulunuyor. Bu gönüllülük hareketinde yer alan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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