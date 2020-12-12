Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi
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Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi

12.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:00

Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi Tedavi edilen sokak hayvanları sahiplendirilerek yuvaya kavuşturuluyor Bartın'da yapımı tamamlanarak hizmete giren Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi kedi ve köpekler için otel konforunda hizmetler sunuyor.

Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi

Tedavi edilen sokak hayvanları sahiplendirilerek yuvaya kavuşturuluyor

BARTIN - Bartın'da yapımı tamamlanarak hizmete giren Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi kedi ve köpekler için otel konforunda hizmetler sunuyor. Sokaklarda kaderlerine terk edilmiş kedi ve köpeklerin tedavileri ile bakımlarının yapıldığı merkez bu hayvanların sahiplendirilmesini de sağlayarak onları sıcak yuvalarla buluşturuyor.

Bartın'da inşası Mahalli İdareler Birliğince gerçekleştirilen, projesi ulusal düzeyde kabul görmüş Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi tamamlanarak hizmete girdi. Merkezde rehabilitasyon ihtiyacı olan, hasta, düşkün, yaralı, aç kalmış ve sakatlanmış hayvanların bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Aynı anda 300'den fazla kedi ve köpeğe ev sahipliği yapabilecek kapasitedeki Merkez Bartın'ın Uğurlar köyü mevkiinde yaklaşık 20 bin m2 alan üzerine kuruldu. 1 Milyon 200 Bin TL Maliyetle kurulan ve faaliyetlerine başlayan merkez ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Projesi ulusal düzeyde kabul edilmiş merkez, benzer projeler yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar için örnek tesis modeli oluyor.

Bartın Mahalli İdareler Birliği yönetiminde faaliyetlerine başlayan merkezde; doğal ortamlarında yaşamakta zorluk çeken hasta, zayıf ve sakat hayvanların bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Teknolojik cihazlarla donatılan ameliyathanelerin de bulunduğu merkezde veteriner hekimler tarafından ameliyat gerektiren durumlarda operasyonlar sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yapılıyor. Evlerinde bir kediye ya da bir köpeğe yer açıp, ailelerine bu canlıları dahil etmek isteyen vatandaşlara da hizmet veren merkezde belirli şartlar dahilinde sahiplendirme yapılabiliyor. Böylece normal şartlarda sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra hem sıcak hem de güven içinde yaşayabilecekleri bir yuvaları oluyor.

Hizmete girdiği günden bu yana onlarca kedi ve köpeğin sahiplenildiği merkezden köpek sahiplenen Serdar Aksoy, "Gelip görmek istedik böyle bir yer açılmış. Bakalım dedik. Köpeğimizi de beğendik. Sahiplenmek istedik. Bayağıdır köpek sahiplenmek istiyorduk zaten. Güzel oldu. Güzel de bir tesis olmuş her şey iyi" dedi.

Tedavileri bakımları yapılıyor

Merkezde görevli Veteriner Hekim Tolga Kandıralı'da merkezde misafir edilen hayvanların tüm bakım ve tedavilerinin yapıldığını ifade ederek, "Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete girmiş bulunmaktadır. Buraya gelen misafirlerimizi, can dostlarımızın ilk bakımlarını, dış parazit, iç parazit ve aşı uygulamalarını yapıyoruz. Yaralı olan hayvanlarımızın tedavileri bakımları yapılıyor. Kısırlaştırma operasyonları yapılıyor. Küpeleme ve çipleme işlemleri yapıldıktan sonra burada bakımları devam ediyor en iyi şartlarda. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da can dostlarımızı sahiplendirebiliyoruz. Bu işlemimiz de başlamış bulunmaktadır." ifadelerinde bulundu.

Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi
Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi
Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi
Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi
Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi
Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi
Sokak hayvanları için otel konforunda geçici bakım merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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