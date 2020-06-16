Sokak hayvanları için motosikletiyle şehir şehir gezecek
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Sokak hayvanları için motosikletiyle şehir şehir gezecek

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eskrim antrenörü Barış Bahadır (40), 'Sokak Hayvanları Adına Türkiye Yollarında' projesi kapsamında, motosikletiyle 30 gün sürecek yolculuğa çıktı.

Sokak hayvanları için motosikletiyle şehir şehir gezecek
16.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:53

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eskrim antrenörü Barış Bahadır (40), 'Sokak Hayvanları Adına Türkiye Yollarında' projesi kapsamında, motosikletiyle 30 gün sürecek yolculuğa çıktı. Bahadır, gittiği kentlerde sokak hayvanlarını besleyerek, hayvanseverlerle etkinlikler düzenleyecek.

Ereğli'de yaşayan ve eskrim antrenörü olan Barış Bahadır, sokak hayvanları için geçen yıl Temmuz ayında '30 gün 39 şehir 10 bin kilometre' adlı projeyi gerçekleştirdi. Proje kapsamında, Ereğli'den yola çıkan Bahadır, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesi illerini gezip, buralarda sokak hayvanlarını besleyerek, sağlık sorunu olanları barınaklara teslim etti. Bu yıl da sokak hayvanları için mücadeleye devam etme kararı alan Bahadır, 'Sokak Hayvanları Adına Türkiye Yollarında' adını verdiği proje ile geçen yıl gidemediği 39 kenti dolaşacak. Bahadır, yola çıkmadan önce son hazırlıklarını Gönülden Hayvan Sevenler Derneği önünde yaptı.

'ARDAHAN'A KADAR UZUN ROTA BENİ BEKLİYOR'Barış Bahadır, geçen yılki projeyle sokak hayvanlarına destek olduğunu ve hayvanseverle tanıştığını belirterek, "Geçen yıl 30 günde 39 şehir ve 10 bin kilometre yol katetmiştik. Muhteşem kalpli insanlarla tanıştık. Bu yıl da yine ikinci etabı gerçekleştirmek için bugün yolculuk başlayacak. Yine amacımız sokaktaki canları besleyip şehir merkezlerindeki hayvanseverlerle etkinlikler yapmak. Umarım onların sesini biraz daha fazla duyurabiliriz. Hem Ereğli'yi tanıtmak hem de hayvan severlere destek olmak için yola çıkıyoruz. Umarım güzel şeyler yaşarız. Samsun'dan Adana'ya, Aydın'dan Ardahan'a kadar uzun bir rota beni bekliyor. Yine 30 gün sürecek" dedi.Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan da sokak hayvanları için önemli bir projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İkinci kez bu meşakkatli yola çıkıyor. Bir öncekinde de farkındalık yarattı ve Türkiye genelinde ses getirdi. Tekrar bir kez daha bu yola çıkıyor. Bu yolda kendisine başarılar, güzel yolculuklar diliyoruz. Güzel patilerle karşılaşsın. Yani önüne çıkan üzücü olaylar, hastalar olmasın inşallah. Hep güzel patilerle karşılaşsın. Bu anlamda zor durumda olanların sesi daha gür çıkacak. Buna inanıyorum ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun" diye konuştu.Barış Bahadır, kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaşarak, motosikletiyle Bolu'ya yola çıktı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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