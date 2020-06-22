Sokak hayvanları için mama ve su kabı
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Sokak hayvanları için mama ve su kabı

YEPAŞ, sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor.

Sokak hayvanları için mama ve su kabı
22.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:21

YEPAŞ, sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınının başlarında Atakum Belediyesine bağlı ekipler ile ortaklaşa bölgedeki parklar ve bahçelerde belirlenen alanlara mama ve su kapları bırakan YEPAŞ şimdi müşteri hizmetleri merkezlerinde yine sokak hayvanları dostlarımız için özel tasarlanan mama ve su kaplarını mamaları ile birlikte ücretsiz dağıtıyor.

Sıcakların yoğunluk kazandığı ve salgın döneminde alınan tedbirlerden dolayı yemek ve su bulmakta zorlanan can dostlar için YEPAŞ bu örnek projeyi hayata geçirdi. Aynı zamanda müşteri işlem merkezlerinin önünde de içi dolu su ve mama kapları bulunmakta.

YEPAŞ sorumluluk bölgesinde bulunan Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde yer alan hayvanların bu zor günleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için harekete geçti. 'Pozitif enerji' sloganı ile işlemlerini gerçekleştiren ve her daim sosyal sorumluluk projeleri ile örnek teşkil eden YEPAŞ bu çalışması ile büyük beğeni aldı.

YEPAŞ Genel Müdürü Afif Akşam, "Bu proje ile sokak hayvanlarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına yola çıktık, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirmeye çalışırken, çocuklara ve yetişkinlere de hayvan sevgisini aşılamaya çalışılıyoruz. Önceliğimiz her zaman sosyal sorumluluk konularında dikkat çekmek ve örnek olmaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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