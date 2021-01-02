Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı
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Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı

02.01.2021 14:14 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:20
Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı

Tuzla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamada, sokakta yaşayan hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaması için ilçe genelinde mama ve su dağıtımı yapıyor.

Tuzla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamada, sokakta yaşayan hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaması için ilçe genelinde mama ve su dağıtımı yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan ve şehrin güzelliğine güzellik katan minik dostların yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yılın her günü yapılan mama ve su dağıtımı, sokağa çıkma kısıtlamasında daha sıkı yapılıyor. Bu kapsamda Tuzla'da bulunan mama ve su kapları günün her saati doldurulurken kedi ve köpek evlerinin temizliği de yapılıyor. Ayrıca Tuzla Sahilinde bulunan deniz manzaraları kedi evlerinin temizlik ve bakımları da yapılıyor.

Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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