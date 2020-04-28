Sokak hayvanları için mama çağrısı meyvesini vermeye başladı Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Bir mama da sen ver" kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve vatandaşların bağışladığı mamalar, sokak köpekleri ve kedilerine ulaştırılıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Bir mama da sen ver" kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve vatandaşların bağışladığı mamalar, sokak köpekleri ve kedilerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkanlığı organizasyonunda hazırlanan "Bir mama da sen ver" kampanyası kapsamında vatandaşların istedikleri kadar mamaları, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ederek, kampanyaya katkı sağlıyor."Dağıtması bizden sevgisi hepimizden" sloganı ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında toplanan mamalar, Bilecik Belediyesi görevlileri tarafından şehrin dört bir köşesindeki can dostlarımıza ulaştırılıyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve vatandaşlarımız aldıkları mamaları, İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazası üzerinde yer alan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim ederek, anlamlı kampanyada yer alabiliyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA