SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA BIRAKTILAR - Haberler
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SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA BIRAKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile gönüllüler sokak hayvanları için mama bıraktılar.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile gönüllüler sokak hayvanları için mama bıraktılar.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinin kırsal alanlarında yerleşim yerlerinin kısıtlı olduğu ve ulaşım imkanlarının bulunmadığı yerleri tespit etti. Ekipler daha sonra gönüllülerle birlikte olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara mama bıraktı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA BIRAKTILAR

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA BIRAKTILAR

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA BIRAKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sokak Hayvanları, Akdeniz, Güncel, Haber

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