Sokak hayvanları için kullanmadıkları giyim eşyalarından oyuncak yaptılar

05.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:57

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Almanya'da Tıp Doktoru olarak görev yaptığı sırada görme engelli Namık Tuncel'e gönlünü kaptırarak, işini ve kariyerini geride bırakan Alman gelin Sandy Tuncel'in öncülüğünde sokak hayvanları için hazırlanan oyuncaklar minik öğrenciler ve velileriyle birlikte Ayvalık Belediyesi'ne ait köpek barınağı yetkililerine teslim edildi.



Ayvalık 15 Eylül Ortaokulu'nun bünyesindeki Mini Mini Empati Kulübü Üyelerinin yanı sıra okulun 4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileriyle hayata geçirilen projeye; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Murat Akıner'in yanı sıra belediye sorumluluğundaki Köpek Barınağı'nın Veteriner Hekimi Seher Görgün, Okul Aile Birliği Üyeleri ile Okul Müdürü Soner Suyolcu'nun da destek verdiği öğrenildi.



Hafta sonu tatilinde bir araya gelerek sokak hayvanları için evlerinde kullanmadıkları eski giyim eşyalarını onların oynayacakları oyuncak haline getiren minikler, Köpek Barınağı'na yaptıkları oyuncakları teslim ettiler.



Okul Müdür Yardımcısı Selman Burunsuzoğlu'nun öncülüğünde gerçekleşen teslimat sırasında Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Seher Tuna Görgün, Barınağın Koordinasyon Sorumlusu İlkay Buladanlı minik öğrencilere barınak ve barınaktaki sokak hayvanları hakkında bilgiler verdiler.



Sokak Hayvanlarına yönelik ilçede gerçekleştirdiği gönüllü çalışmalarla tanınan Yeşim Kaygın'ın da hazır olduğu anlamlı ziyarette, yavru köpeklerle yaptıkları oyuncaklarla oynayan miniklerin sevinçleri ise adeta gözlerinden okunuyordu.



Minik öğrenciler barınaktan ayrılırken, eski elbiselerinden oyuncaklar yapıp yine barınağa getireceklerinin sözünü vermeyi de ihmal etmediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA