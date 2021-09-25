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Sokak hayvanları için işbirliği yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sokak hayvanları için işbirliği yapılacak

İzmir Veteriner Hekimleri Odası yeni yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

İZMİR (İHA) - İzmir Veteriner Hekimleri Odası yeni yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyarette halk sağlığı açısından sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik planlanan çalışmalar görüşüldü. Başkan Soyer, kısırlaştırılan sokak hayvanlarının sayısını artırmak için İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

İzmir Veteriner Hekimleri Odasının yeni başkanı Selim Özkan ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Soyer, Selim Özkan'a görevinde başarılar diledi. Ziyarette, bir süredir üzerinde durulan sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalar da görüşüldü. Başkan Tunç Soyer, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, kuduz aşısının yanı sıra iç ve dış parazit uygulamalarının yapılması için Veteriner Hekimleri Odası ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Protokol yapılması gündeme geldi

Başkan Soyer, "İzmir'de sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ile ilgili yoğun çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar veteriner kadromuzu artırmamıza, ilçelerde 7 ayrı hizmet birimi açmamıza, kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısını iki katına çıkarmamıza rağmen yine de sınırlı kalıyor. Sokak hayvanları ile ilgili yeni yasal düzenlemeler yapılana kadar hem Büyükşehir hem ilçe belediyeleri bu durumu sahiplenmeli ve çalışmaya devam etmeliyiz. Ancak yüzlerce veteriner alsak da sorunu çözemeyiz. Ancak Veteriner Hekimleri Odası ile yapacağımız işbirliği ile kısa sürede yol alabiliriz. Odanın oluşturacağı iktisadi teşekkül ile yapılacak protokole ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi mevzuatı içinde bunu nasıl hayata geçiririz kısmına bakacağız. Bu çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlayalım" dedi. - İZMİR

Sokak hayvanları için işbirliği yapılacak

Sokak hayvanları için işbirliği yapılacak

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