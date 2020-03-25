Sokak hayvanları için günde 650 kilo mama
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Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel

Sokak hayvanları için günde 650 kilo mama

Beylikdüzü Belediyesi korona virüse karşı aldığı geniş önlemler kapsamında patili dostları da unutmadı.

25.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:16
Sokak hayvanları için günde 650 kilo mama

Beylikdüzü Belediyesi korona virüse karşı aldığı geniş önlemler kapsamında patili dostları da unutmadı. Günde ortalama 650-700 kilo pişmiş yemek ve kuru mama sokakta yaşayan minik dostlar için belediye ekiplerince düzenli olarak dağıtılırken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, "Gönüllü ve duyarlı vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar, sokak hayvanları bize emanet" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden korona virüse karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı ile sosyal izolasyonun önemi vurgulanırken patili dostların beslenmeleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesaisini sürdürüyor. Sokak hayvanlarına yönelik rutin olarak yapılan beslemeleri devam ettiren belediye ekipleri her gün düzenli olarak pişmiş yemek ve kuru mamadan oluşan ortalama 650-700 kilo mamayı hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere dağıtıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık virüsle mücadele sürecinde sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar konusunda büyük hassasiyet gösterirken gönüllü vatandaşlar da gıda ve mama takviyesi yaparak ekiplere destek veriyor.

"Siz evde kalın sokak hayvanları bize emanet"

Beylikdüzü Belediyesi'nin mevcutta yürüttüğü çalışmaların korona virüs sürecinde herhangi bir aksamaya uğramadığını ve tüm ekibiyle hazırlıklı bir şekilde yoğun mesai harcadıklarını belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ise, "Bu teyakkuz döneminde bile sokak hayvanlarının beslenmesi ve yemek için hammadde tedariki ile ilgili şuana kadar hiçbir aksama yaşamadık. Bu konuyla ilgili ekip arkadaşlarım ciddi bir mesai harcıyor ve bütün bölgeyi dolaşarak hammadde temin etmeye çalışıyor. Biz de bu hammaddeleri hayvanların yiyebileceği şekilde pişirerek özellikle hayvanların toplu olarak yaşadığı bölgelere dağıtıyoruz. Gönüllülerimizin desteğiyle bunun altından kalkıyoruz. Bu süreçte özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız riskli. Onlar merak buyurmasınlar ve evlerinde kalsınlar, sokak hayvanları bize emanet" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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