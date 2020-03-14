Sokak hayvanları için gezerek 1 haftada 2.5 ton mama dağıttı
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Sokak hayvanları için gezerek 1 haftada 2.5 ton mama dağıttı

Sosyal medyada sokak hayvanlarına mama dağıtmak için örgütlenen 'Bendegelicem' grubunun kurucusu Benjamin Ataç, 1 hafta köşe bucak gezerek 2000 sokak hayvanına 2.5 ton mama dağıttı.

14.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:45
Sokak hayvanları için gezerek 1 haftada 2.5 ton mama dağıttı

Sosyal medyada sokak hayvanlarına mama dağıtmak için örgütlenen 'Bendegelicem' grubunun kurucusu Benjamin Ataç, 1 hafta köşe bucak gezerek 2000 sokak hayvanına 2.5 ton mama dağıttı. Grubundaki üyelerin destekleriyle sokak hayvanlarının karnını doyuran Ataç, teşvik etmek için böyle bir yola çıktıklarını söyledi.


İzmir'de yaşayan seyahat yazarı Benjamin Ataç (31), yüksek lisans eğitiminden sonra 4.5 yıl kurumsal bir firmada çalıştı. Kurumsallığın kendisine mutluluk vermediğine karar veren Benjamin Ataç, işinden ayrılarak kendini yeni bir hayata adadı. Ataç, ilk olarak sosyal medyada 'Bendegelicem' isimli bir sayfa kurarak geziler ve turlar düzenledi. Zaman geçtikçe 37 bin takipçiye ulaşan Ataç, sayfasındaki üyeleriyle birlikte doğa temizliği, fidan dikimi ve köy okullarına kırtasiye malzemesi yardımı gibi etkinlikler düzenledi. Üyelerinin 'Sokak hayvanları için de yola çık' mesajları üzerine Ataç, hesabından bir video yayınlayarak, "Sokak hayvanları için yola çıkıyorum, destek olmak isteyen var mı?" dedi. Ataç'a gelen onlarca destek mesajının yanı sıra birçok üye de mama getirdi. Arabasını tıka basa mamayla dolduran Ataç, tek başına İzmir'den yola çıktı. Yol boyunca sahipsiz barınaklardan, bakir ormanlara kadar birçok yere uğrayarak 1 haftada bin 500 kilometre yol kateden Ataç, bu süre içinde 1,5 tonu köpek, 1 tonu kedi maması olmak üzere toplamda 2.5 ton mama dağıttı. Ataç, sokak hayvanlarına mama dağıttığı anları sosyal medya sayfasından üyeleri için paylaştı.


"Teşvik olması amacıyla böyle bir hareket yaptık"


Grup kurucusu Benjamin Ataç, mama dolu arabasıyla İzmir'den yola çıktığını belirterek, "Datça'nın burnuna kadar dolaşa dolaşa bin 500 kilometreye yakın yol gittim. Birçok hayvana ulaştık. Yaklaşık 1,5 ton köpek, 1 tonun üzerinde de kedi maması dağıttık. Sahipsiz barınakları da ziyaret ettik. Gittiğim yerlerde kamp yaptım, çünkü asgari harcamayla idare etmem gerekiyordu. Ben bunu teşvik amaçlı yaptım. İnsanlara örnek olması açısından göstere göstere paylaştım. Beni başka gezginler de izliyor, yaptığım bu hareketi onların da devam ettirmesini istiyorum. Sadece gezginler de değil, aileler de pikniğe gittikleri zaman yanlarında az da olsa bir mama götürebilirler. Tabii kaliteli mamalar gerekli, kalitesiz mamalar hayvanları şişirmekten başka bir işe yaramıyor. Hayvanların da güzel bir ziyafet çekmeleri önemli. Teşvik olması amacıyla böyle bir hareket yaptık, umarım güzel şeylere vesile olmuşuzdur" dedi.


"Bir insan bir şeyi isterse yapabilir"


Çalıştığı işi bırakarak kurduğu "Bendegelicem" isimli grubundan da bahseden Ataç, "Takipçilerimizin geneli İzmir'de. Etkinlikleri de İzmir'de yaptığımız için o kesime hitap ediyoruz. Şu anda her şey güzel gidiyor, umarım daha güzel şeyler yaparız. Benim kafamda çok daha büyük şeyler var. Bir insan bir şeyi isterse yapabilir, ben buna inanıyorum. Eğer bu güzel bir şey içinse kesinlikle yalnız kalmıyor ve teşvik görüyor. İnsanlar bunu düşünerek hareket ederse hem mutlu olacaklar hem yalnız olmadıklarını hissedecekler. Bu konu benim için çok önemli, ben de bunu hissederek çıktım yola. Çok güzel bir şeyi de başardığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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