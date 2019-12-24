Sokak hayvanları için geçici barınak yapıldı
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Sokak hayvanları için geçici barınak yapıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde sokak hayvanları için geçici hayvan barınağı yapıldı.

24.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:34
Sokak hayvanları için geçici barınak yapıldı

'ün ilçesinde sokak hayvanları için geçici hayvan barınağı yapıldı.


Eflani Belediyesi tarafından yardıma muhtaç, yaşlı, yaralı ve saldırgan sokak hayvanları için geçici hayvan barınağı yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, "Sokakta ki dostlarımızı yeni yuvalarında misafir etmeye başladık. İki gündür arkadaşlarımız sokaklarda yaşam mücadelesi veren yaralı, hasta, yaşlı, yavru ve saldırgan hayvanları topluyor. Onlarında rahat etmesi için yapılan geçici hayvan barınağı onların yeni yuvası oldu" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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