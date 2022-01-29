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Sokak hayvanları için çağrı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sokak hayvanları için çağrı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, zorlu hava şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için Düzcelilere seslenerek, "Tüm hemşehrilerimizi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, zorlu hava şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için Düzcelilere seslenerek, "Tüm hemşehrilerimizi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Düzce'de etkili olan soğuk hava şartlarında sokaklarda yemek bulmakta zorluk çeken hayvanlara yönelik yapılan yemleme çalışmalarına ek olarak Vali Cevdet Atay, Düzcelilere çağrıda bulundu. Bir dizi ziyaretler için Gölormanı Köyü'ne gittiği esnada yol üzerinde gördüğü sokak köpeklerine aracından çıkarttığı yemleri veren Vali Atay, "Zorlu hava şartlarından olumsuz etkilenen can dostlarımızı korumanın ihmal edilmemesi gereken büyük bir sorumluluktur. Tüm hemşehrilerimizi soğuk kış günlerinde #sokakhayvanları'na sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. - DÜZCE

Sokak hayvanları için çağrı

Sokak hayvanları için çağrı

Sokak hayvanları için çağrı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sokak Hayvanları, Düzce, Yerel, Haber

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