Sokak hayvanları için bırakılan yemler çalındı
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Sokak hayvanları için bırakılan yemler çalındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde sokak hayvanları için 20 noktaya bırakılan yemler faili meçhul kişiler tarafından çalındı.

Sokak hayvanları için bırakılan yemler çalındı
17.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:48

Gaziantep'in Araban ilçesinde sokak hayvanları için 20 noktaya bırakılan yemler faili meçhul kişiler tarafından çalındı. İlçe Kaymakamı Abdülhamit Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden yem ve mamaların çalınmasına tepki gösterdi.

Korona virüs ile mücadelede sokak hayvanlarının etkilenmemesi amacıyla Araban ilçesindeki 20 farklı noktada yem ve su takviye alanları oluşturuldu. Araban Kaymakamlığı tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde oluşturulan yem ve su takviye alanları kaymakamlık, bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından sürekli kontrol edilerek, sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı.

Kaymakam Mutlu, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde öğle saatlerinde sokak hayvanları için yem ve su takviyesi yapmak amacıyla gittiği alanlarda yem ve mamaların bulunmadığını belirledi. Yaptığı incelemede, son dönemlerde 20 farklı noktaya bırakılan yemlerin faili meçhul kişiler tarafından alındığını tespit etti.

Yaşananlara tepki gösteren Kaymakam Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayvan mama ve su takviye alanlarını düzenli olarak gezerek hem yemlerini hem de sularını tazeliyoruz. Vatandaşlarımızın mama yerlerini korumalarını, su bırakmalarını, mama bitince bize haber vermelerini bekliyoruz. Ama maalesef üzülerek söylüyoruz ki bazı vatandaşlar mama yerlerindeki mamaları gizlice alarak kendi evlerinde baktıkları hayvanlara götürüyormuş. El insaf!!! Bu mamalar kimsesiz sokak hayvanları için bu şekilde mama alanları veya bu yerlere zarar verenleri tespit edersek çok ağır idari işlem uygulayacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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