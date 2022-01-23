Sokak hayvanları için "bir kap mama ve su" çağrısı Açıklaması - Haberler
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Sokak hayvanları için "bir kap mama ve su" çağrısı Açıklaması

Sokak hayvanları için
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, sokak hayvanları için soğuk havalarda uygun alanlara ma ve su bırakılması çağrısında bulundu.

AYDIN (AA) - Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, sokak hayvanları için soğuk havalarda uygun alanlara ma ve su bırakılması çağrısında bulundu.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havaların insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi.

Sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini dile getiren Aydın, hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak için herkesin sorumlu davranması gerektiğini ifade etti.

Sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlandığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bir kap mama ve bir kap su hayat kurtarır. Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde tüm canlılara elimizden gelen desteği verelim. Yapabilen herkes kapısının önüne bir kap mama ve bir kap su bıraksın.

Bu konuda duyarlı olmamız gerekli. Edirne'nin soğuk havası ve ayazını herkes biliyor. O yüzden sokaktaki canlarımız için onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen desteği vermeliyiz."

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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