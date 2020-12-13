Sokak hayvanları için beslenme üniteleri oluşturuldu
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Sokak hayvanları için beslenme üniteleri oluşturuldu

13.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:06
Sokak hayvanları için beslenme üniteleri oluşturuldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, sokak hayvanlarının beslenmesi için Simav Belediye Başkanlığı tarafından beslenme üniteleri oluşturuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, sokak hayvanlarının beslenmesi için Simav Belediye Başkanlığı tarafından beslenme üniteleri oluşturuldu.

Koronavirüs (Covid -19 ) salgın hastalığı sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sahipsiz sokak hayvanları unutulmadı. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sokak dostları için hazırlanan beslenme ünitelerine mama bırakıp, sokakta yaşayan hayvanları eliyle besledi. Başkan Biçer, " İlçemizin belirli bölgelerinde, sokak dostlarımızın düzenli beslenmeleri ve aç kalmamaları için beslenme üniteleri oluşturduk. Duyarlı vatandaşlarımız da bu alanlara mama ve yiyecek bırakıp, sokak dostlarının beslenmelerine yardımcı oluyorlar. Birlikte yaşadığımız sokak hayvanlarının, kısıtlama günlerinden olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz " dedi. - KÜTAHYA

Sokak hayvanları için beslenme üniteleri oluşturuldu
Sokak hayvanları için beslenme üniteleri oluşturuldu
Sokak hayvanları için beslenme üniteleri oluşturuldu
Sokak hayvanları için beslenme üniteleri oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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