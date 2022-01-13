Sokak hayvanları için beslenme seferberliği

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış koşullarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için adeta seferberlik başlattı. Kent merkezindeki beslenme odaklarının yanısıra, kırsal alanlarda sokak hayvanlarına tonlarca mama dağıtılıyor.

Havaların soğuması ve yükseklerde kar yağışının başlaması ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçen Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kent merkezi, hem de kırsalda mama dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kentte oluşturulan beslenme odağı ve kedi evlerine düzenli olarak mama ve su bırakan ekipler, başta kırsal alanlar olmak üzere kent merkezinin çeşitli noktalarına da düzenli aralıklarla mama dağıtıyor.

2021 yılında sokak hayvanlarına yaklaşık 14 ton mama dağıtıldığını belirten Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, yıl içinde bin 670 sahipsiz hayvanı kısırlaştırıp, 642 hayvanı sahiplendirdiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde 2 bini aşkın cerrahi operasyonun yapıldığını kaydeden Çetiner, sokak hayvanları için çok yönlü bir çalışma yürüttüklerini ve Nilüfer'de yakında hayata geçirilecek Doğal Yaşam Alanı projesinin de bu alanda örnek bir uygulama olacağını ifade etti. - BURSA