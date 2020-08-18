Sokak hayvanları için armatür başlıklı proje
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Sokak hayvanları için armatür başlıklı proje

Tekirdağ'da sokak hayvanları için atık olarak ayrılan, kullanılmayan aydınlatma armatür başlıkları geri dönüştürülerek, sokak hayvanları için mama ve su kabı oldu.

Sokak hayvanları için armatür başlıklı proje
18.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:39

Tekirdağ'da sokak hayvanları için atık olarak ayrılan, kullanılmayan aydınlatma armatür başlıkları geri dönüştürülerek, sokak hayvanları için mama ve su kabı oldu.

TREDAŞ bünyesinde 2016 yılında kurulan ve çalışanların destekleriyle 4 yılda çok sayıda projeye imza atan gönüllüler grubu, Türkiye'nin de içinden geçtiği sıcak yaz aylarında sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçları için kollarını sıvadı.

Kullanım ömrünü tamamlamış, yanmayan ve atık olarak ayrılan armatür başlıklarının sokak hayvanları için kullanılabileceğini düşünen TREDAŞ Gönüllüleri, öncelikle Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan atık malzemeleri tespit etti. Ardından, aydınlatma başlıklarının sokak hayvanlarına zarar verebilecek, vida, armatür ve tel gibi maddeleri ayrıştırıldı. Daha sonra "Enerjimiz Küçük Dostlarımız" için yapıştırmaları da yerleştirerek, ömrü bitmiş armatürlere mama ile su konularak kentin belirli noktalarına bırakıldı.

Armatür başlığı Trakya bölgesinde mama ve su kabı olarak kullanılacak

TREDAŞ'ın depolarında bulunan atıl armatür başlığı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kullanılacak. TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, yaptığı açıklamada, enerjiyi Trakya bölgesinde kesintisiz sürekli ve kaliteli dağıtımının yanında, sosyal anlamda da ellerindeki imkanları bölge için en doğru biçimde kullanmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Bilgili, şöyle konuştu:

"Yaz aylarını yaşadığımız bu günlerde, TREDAŞ Gönüllüleri ekibimizin de gayretleri ile sıcak havalardan etkilenen sokak hayvanlarımıza güzel bir düşünceyi hayata geçirdik. Hayatı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Bu proje ile hem şirketimize hurda maliyeti çok düşük olan armatür başlıkları sokak hayvanlarının beslenmesinde değerlendirilecek hem de bölgemizde sosyal anlamda katma değer oluşturacak. Biz ilk mama ve suları kendimiz bırakıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan da desteklerini bekliyoruz." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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