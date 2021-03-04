Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat görev başındalar
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Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat görev başındalar

04.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:00
Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat görev başındalar

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlik ekipleri, 7 gün 24 saat, sağlık problemleri olan sokak hayvanlarının muayeneleri ile teşhis, tedavi ve ameliyatlarını gerçekleştiriyor.

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlik ekipleri, 7 gün 24 saat, sağlık problemleri olan sokak hayvanlarının muayeneleri ile teşhis, tedavi ve ameliyatlarını gerçekleştiriyor.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Birimi'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için bakımlarını düzenli olarak sürdürüyor. Uzman veteriner hekimlerden oluşan ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda sokak hayvanlarının muayeneleri ile teşhis, tedavi ve ameliyatlarını gerçekleştiriyor.

Sağlık işlerinden sorumlu Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, yürütülen çalışmalar ile ilgili şunları söyledi: "Veterinerlik Birimi'miz, 7 gün 24 saat hizmet veren bir birim. Sokaktan bize gelen canlarımıza muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat şeklinde hizmet vermekteyiz. Sokaktan bize randevu ile getirilen, hayvansever vatandaşlarımızın bize bıraktığı hayvanlarımızın gerekli incelemelerini yaptıktan sonra teknik ekibimizle beraber gerekli hizmeti vermekteyiz. Gün içinde, Edremit sınırları içerisindeki bütün beslenme noktalarında yaptığımız beslemelerde o bölgede görülen ve sağlık açısından problemleri olan sokak canlarımızı arkadaşlarımız, Veterinerlik Birimi'mizin bulunduğu Akçay hizmet binamıza getirmekteler. Getirmiş oldukları sokak canlarımızı veteriner hekimlerimizle birlikte ilk muayeneye alıp, arkasından gerekli olan bütün hizmetleri veriyoruz. Bu anlamda bizim yanımızda olan, öncelikle Başkanımız Selman Hasan Arslan ve Edremit sınırları içerisinde bizimle çalışmalara katılan bütün hayvansever dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu hizmeti verirken 7 gün 24 hiç durmadan alanı tarayan ve bu taramalarda bütün sokak canlarını tek tek inceleyerek sağlıklı bir biçimde yaşamalarını sağlayan veteriner hekimlerimiz başta olmak üzere tüm ekibimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Halkımızın ve hayvansever dostlarımızın Edremit Belediyesi'nin yanlarında olduklarını bilmelerini ve sorunları çözmek için hayvansever dostlarımıza çok ihtiyacımız var."

Tunçer, sokaklarda yaşayan hayvanlar için Veterinerlik Birimi'ni arayarak, randevu alınabileceğini de sözlerine ekledi.


- Balıkesir
Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat görev başındalar
Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat görev başındalar
Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat görev başındalar
Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat görev başındalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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