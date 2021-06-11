Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi Zonguldak Belediyesi'ne Tahsis Edildi
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Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi Zonguldak Belediyesi'ne Tahsis Edildi

Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi Zonguldak Belediyesi'ne Tahsis Edildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimiz Elvanpazarcık Beldesi sınırlarında hizmet veren ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi, Zonguldak Belediyesine tahsis edilmiştir.

İlimiz Elvanpazarcık Beldesi sınırlarında hizmet veren ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi, Zonguldak Belediyesine tahsis edilmiştir.

Zonguldak Belediye Başkanlığı; görev alanı içinde yer alan sokak hayvanlarının tespiti, toplanması, kısırlaştırılması, küpelenmesi, bakımı, tedavisi ve benzeri işlemlerin yapılması, bakımevinde rehabilite edilmeleri konusunda gerekli iş ve işlemleri yapacaklardır.

Bu konudaki protokol Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan tarafından imzalanmıştır.

Kaynak: Habermetre

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