Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Hasta ve bakıma muhtaç sessiz dostlar, sahipsiz sokak hayvanlarının misafir edildiği; tedavi, bakım ve iyileştirme işlemlerinin yapıldığı Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevinde belediye ekiplerince daha temiz ve tedavi için daha sağlıklı bir ortam için başlatılan...

Hasta ve bakıma muhtaç sessiz dostlar, sahipsiz sokak hayvanlarının misafir edildiği; tedavi, bakım ve iyileştirme işlemlerinin yapıldığı Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevinde belediye ekiplerince daha temiz ve tedavi için daha sağlıklı bir ortam için başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da tüm çalışmaları yakından takip ettiği Hayvan barınağında baştan sona yapılan çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarının yanı sıra tedaviye ve bakıma muhtaç hayvanların kaldıkları yerlerden tedavi edildikleri alanlar da dahil olmak üzere daha temiz ve sağlıklı olması için belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sona gelindi. Yaz kış bakıma muhtaç tüm hayvanların doğal ortamlarını aramayacağı şekilde dizayn edilen ve veteriner hekim eşliğinde özenle bakılan sokak hayvanlarının, Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevinde yapılan çalışmalardan sonra artık daha da mutlu ve huzurlu olması bekleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı