Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hasta ve bakıma muhtaç sessiz dostlar, sahipsiz sokak hayvanlarının misafir edildiği; tedavi, bakım ve iyileştirme işlemlerinin yapıldığı Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevinde belediye ekiplerince daha temiz ve tedavi için daha sağlıklı bir ortam için başlatılan...

Hasta ve bakıma muhtaç sessiz dostlar, sahipsiz sokak hayvanlarının misafir edildiği; tedavi, bakım ve iyileştirme işlemlerinin yapıldığı Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevinde belediye ekiplerince daha temiz ve tedavi için daha sağlıklı bir ortam için başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da tüm çalışmaları yakından takip ettiği Hayvan barınağında baştan sona yapılan çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarının yanı sıra tedaviye ve bakıma muhtaç hayvanların kaldıkları yerlerden tedavi edildikleri alanlar da dahil olmak üzere daha temiz ve sağlıklı olması için belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sona gelindi. Yaz kış bakıma muhtaç tüm hayvanların doğal ortamlarını aramayacağı şekilde dizayn edilen ve veteriner hekim eşliğinde özenle bakılan sokak hayvanlarının, Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevinde yapılan çalışmalardan sonra artık daha da mutlu ve huzurlu olması bekleniyor. - SAKARYA

Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı
Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı
Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı
Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı
Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı
Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:50:55. #1.14#

title