Sokak hayvanları Buca'da yalnız değil
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Sokak hayvanları Buca'da yalnız değil

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sokak hayvanları Buca'da yalnız değil

Sokak hayvanlarına sunduğu hizmetlerle hayvan severler tarafından büyük destek gören Buca Belediyesi, bir yandan bakıma muhtaç, hasta ve yaralı hayvanlara hizmet sunmak için açılan Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini güçlendirirken bir yandan da can dostları sıcak bir...

Sokak hayvanlarına sunduğu hizmetlerle hayvan severler tarafından büyük destek gören Buca Belediyesi, bir yandan bakıma muhtaç, hasta ve yaralı hayvanlara hizmet sunmak için açılan Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini güçlendirirken bir yandan da can dostları sıcak bir yuvaya kavuşturmaya devam ediyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın verdiği özel destekle çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü son iki yılda kent merkezi, kırsal ayrımı yapmaksızın sokak hayvanlarının her anında yanında oldu.

Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, pandemi dönemi ile birlikte yaşam şartları daha da zorlaşan sokak hayvanlarını için sundukları hizmetleri arttırmayı daha da önemsediklerini belirterek, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte insanlar gibi, hayvanlarda büyük risk altında. Paylaşarak, dayanışarak atlatacağımız bu süreçte can dostlarımız olarak gördüğümüz sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarının yanında tedavi ve rehabilite ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Donanımlı personelleri, bakım üniteleri, hayvan ambulansı, acil müdahale ve röntgen odalarıyla tam teşekküllü bakım hizmeti veren Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının sadece beslenme ihtiyaçlarında değil, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç can dostlarına da yardım eli uzatıldığını ifade eden Başkan Erhan Kılıç, göreve geldiği günden itibaren 10 bin 379 sokak hayvanına poliklinik hizmeti, 13 bin 782 merkeze gelen sokak hayvanlarına bakım hizmeti olmak üzere toplam 24 bin 161 can dosta kucak açtıklarını kaydetti.

Başkan Kılıç, "Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, 'satın alma sahiplen' kampanyasıyla sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kararlı çalışmalar sonucunda Nisan 2019'dan günümüze, merkezimizden 103'ü engelli kedi olmak üzere toplam bin 116 sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşturuldu" dedi. - İZMİR

Sokak hayvanları Buca'da yalnız değil
Sokak hayvanları Buca'da yalnız değil
Sokak hayvanları Buca'da yalnız değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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