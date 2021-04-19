Sokak hayvanları beslenildi
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Sokak hayvanları beslenildi

Sokak hayvanları beslenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Belediyesi görevlileri, Ramazan ayında da şehrin birçok noktasında sokak hayvanlarını besledi.

Adıyaman Belediyesi görevlileri, Ramazan ayında da şehrin birçok noktasında sokak hayvanlarını besledi.

Sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarını Ramazan ayında da sürdüren Adıyaman Belediyesi personeli, hafta sonu şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bıraktı.

Sürdürülen yemleme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren veteriner müdürlüğü yetkilileri, kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için şehir merkezindeki birçok noktaya mama ile su bıraktıklarını dile getirdi.

Yetkililer ayrıca vatandaşlardan da sokaktaki sessiz dostlar için evlerinin önüne mama ve su bırakmasını istedi. - ADIYAMAN

Sokak hayvanları beslenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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