Sokak hayvanları Bayraklı'da güvende

16.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:15

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm sokak hayvanlarına özellikle soğuk kış aylarında imkanlar dahilindeki her türlü desteği veriyor. Binlerce sokak hayvanına aşı, kısırlaştırma, rehabilitasyon, sahiplendirme ve tedavi gibi işlemler yapan ekipler, bu kapsamda 2019 yılında toplam 7 bin 413 can dosta sahip çıktı. Merkez bugüne kadar ise toplam 41 bin 632 sokak hayvanının tıbbi işlemlerini gerçekleştirdi.



Kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede, sahipsiz hayvanların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu dönem içinde 6 bin 878 kuduz aşısı, 5 bin 434 kısırlaştırma, 19 bin 170 tedavi ve 197 sahiplendirme yaparken, birime gelen 17 bin 366 ihbar da değerlendirilerek, yerinde sonuçlandırıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılı içinde ise 785 kuduz aşısı, 735 kısırlaştırma ve 2 bin 476 tedavi yaptı. 28 sokak hayvanına da yeni yuva bulan müdürlük çalışanları, gelen 3 bin 361 ihbar kapsamında hastalanan, tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını tedavi etti. Ayrıca ilköğretim çağında bulunan bin 200 öğrenciye yönelik de hayvan sevgisi ile ilgili eğitim çalışması gerçekleştirdi.



Duyarlılık vurgusu



Sokak hayvanlarının korunması ve gerekli işlemlerinin yapılması noktasında herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, can dostların Bayraklı'da emin ellerde olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Birçok noktaya mama ve su kapları yerleştiriyoruz. Kedi evleriyle, küçük dostlarımızı kış aylarında soğuktan koruyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla sokak hayvanlarımızın tüm gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize eğitim seminerleri düzenliyoruz. Hayvanları sevmenin önemini anlatıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA