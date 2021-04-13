Sokak hayvanları bakımevinin kanatları altında
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Sokak hayvanları bakımevinin kanatları altında

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Sokak hayvanları bakımevinin kanatları altında

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, sokak hayvanlarının tedavisi ve rehabilitelerini sürdürmeye devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, sokak hayvanlarının tedavisi ve rehabilitelerini sürdürmeye devam ediyor. Merkezde 2021 yılının ilk 3 ayında 73 hayvan sahiplendirilirken, 335 kısırlaştırma olmak üzere toplam 1736 sokak hayvanı ise çeşitli tedavilerle sağlıklarına kavuşturuldu.

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, yüzlerce sokak hayvanının tedavisi ve rehabilitesinin sürdürüldüğü, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla bölgeye hizmet etmeye devam ediyor.

Sokak hayvanlarını korumaya yönelik yaklaşım, proje ve çalışmalarını özenle sürdüren Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurtsuyu bölgesinde bulunan Merkez de sokak hayvanları tedavisini sağlarken, sokak hayvanlarının kontrolsüz çoğalmasının önüne geçmek amacıyla kısırlaştırma işlemlerine de devam ediyor.

335 kısırlaştırma, bin 736 tedavi

Veteriner İşleri Müdürlüğü, merkez genelinde 2021 yılının ilk 3 ayında yaptığı çalışmalarda 335 köpeğin kısırlaştırılmasını sağlarken, 680'i parazit tedavisi bin 56'sı ise normal tedavi olmak üzere toplam 1736 sokak hayvanının ise tedavilerini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yıl boyunca sokak hayvanlarını unutmayan ve yemleme çalışmalarını titizlikle yerine getiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yem bulmakta zorlanan can dostların yanında olmayı sürdürdü. Ekipler, yoğun kar yağışının yaşandığı dönemlerde sıklıkla sahaya inerek hayvanların soğuk havalardan etkilenmemeleri adına besin değeri yüksek kuru mamalar ve vitamin karışımı hazırlayarak sürekli rut oluşturdu. Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen yemleme çalışması neticesinde toplam 2 ton kuru mama hayvanlarla buluşturuldu.

Ekipler her yerde sokak hayvanlarının yanında

Yılın ilk 3 aylık periyodunda merkezde ki hayvanların kısırlaştırma, tedavi, bakım ve yemleme çalışmalarının yanında, sokaklarda bulunan tüm hayvanların ihtiyaçlarını da karşılama yönünde planlamayla hareket eden Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda şehrin belli noktalarına yerleştirilen beslenme odaklarının temizlik, bakım ve mama takviyeleri de düzenli olarak gerçekleştirmeye devam etti.

'Satın alma sahiplen' sloganıyla başlatılan barınaktan hayvan sahiplenilmesine yönelik çalışmaların da sürdürüldüğü merkezde, talep halinde hayvan severlerle sokak hayvanları buluşturulmaya devam ediyor. Barınaktan hayvan sahiplenilmesi yönünde hayvan severlere çağrıda bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2021 yılının ilk 3 ayında 73 hayvanın sahiplenildiğini, sahiplenilen hayvanların barınakta bulunan tüm sokak hayvanları gibi gerekli tedavi ve aşılarının yapılarak yeni sahiplerine teslim edildiğini aktardı. - DÜZCE

Sokak hayvanları bakımevinin kanatları altında
Sokak hayvanları bakımevinin kanatları altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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