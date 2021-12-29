Sokak fotoğrafçılığının efsanevi ismi Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'te öldü

Fransa'nın ünlü hümanist ekolünün hayatta kalan son temsilcisi, önde gelen fotoğrafçı Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'teki evinde öldü.

Weiss, fotoğraf çekmeyi bırakmış olmasına rağmen, arşivinin oluşturulmasında ölünceye kadar aktif olarak yer aldı.

Weiss, İsviçre'de doğdu, sanatını Cenevre'de öğrendi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'e taşındı. Özellikle Paris sokaklarında çektiği görüntülerle ünlendi ve 70 yıl boyunca Fransız fotoğrafçılığının kalbinde yer aldı.

Yayında kullanılan tüm Sabine Weiss fotoğrafları, ailesinin ve uzun süredir asistanı olan Laure Augustins'in izniyle çoğaltılmıştır.