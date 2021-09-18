Son dakika gündem: Sokak düğününde silahlı 'müzik' kavgası: 6 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Sokak düğününde silahlı 'müzik' kavgası: 6 yaralıGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, sokak düğünündeki müzik nedeniyle iki taraf arasında çıkan kavgada, gelinin ağabeyi Şahin M.'nin (23) pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş etmesi sonucu 2'si kadın 6 kişi yaralandı.
Sokak düğününde silahlı 'müzik' kavgası: 6 yaralı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, sokak düğünündeki müzik nedeniyle iki taraf arasında çıkan kavgada, gelinin ağabeyi Şahin M.'nin (23) pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş etmesi sonucu 2'si kadın 6 kişi yaralandı.