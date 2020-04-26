Sokak 'can dostlara' emanet Türkiye genelindeki 31 ilde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen dışarı çıkma kısıtlamasında, caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

Türkiye genelindeki 31 ilde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen dışarı çıkma kısıtlamasında, caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

Eskişehir'de 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Kısıtlamanın son saatlerine gelinirken, caddelerde sadece sokak hayvanlarının olması güzel görüntüler oluşturdu. Sokaklarda uyuyan ve dolaşan hayvanlar, belediye ekiplerinin ve vatandaşların koymuş oldukları mama ve sularla besleniyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 23.59 itibariyle sona erecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA