Sokak Basketbolu Turnuvası Sona Erdi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği organizasyonuyla yapılan 3. Sokak Basketbolu Turnuvası yapılan ödül töreniyle sona erdi.



Ödül töreninde bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu sene 3'ncüsünü düzenlediğimiz sokak basketbolunun ödül törenindeyiz. İlk sene 13 takım katıldı, ikinci sene 19 takım, üçüncü sene ise 27 takım katıldı. Demek ki her yıl artarak devam ediyor ve bu yarışmaya katılan sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Futbol sporuna ülkemizin her yerinde olduğu ilgi büyük ama basketbol da bizim için en önemli sporlardan birisidir ve geliştirilmesi için çaba sarf etmek gerekiyor. Futbola ilgi kadar belki yok ama inşallah gelecek yıllarda basketbola ilgi kat kat artacaktır. Akşehir'imiz basketbola da çok yatkın, bu sene 180 civarı sporcu bu müsabakalarda spor faaliyetlerine katılmış. Gençlerimizin gelişmesi adına böyle fedakar hocalarımız ve gençlik spor camiamız olduğu müddetçe bu sportif faaliyetlerimiz her geçen gün artacaktır. Sporun gerçek amacı olan hem sağlıklı yaşam hem de paylaşım ve centilmenlik zuhur etmiş olacaktır. Ben tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi kutluyor, bundan sonraki yarışmalarda da birinci olamayanlara birincilik temennisiyle sözlerimi tamamlıyor, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.



Tören sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri törene katılan protokol tarafından verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasında yapılan ödül törenine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Şehr-i Beyza Gençlik Derneği Üyeleri, turnuvaya katılan sporcular ve vatandaşlar katıldı. - KONYA