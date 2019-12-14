Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:26
Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

SATDER Başkanı Recep ve dernek üyeleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı , yaşam ve kategorilerini inceledi.

Üyeler, kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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