Sokak arasında drift yapan trafik magandası faciaya neden oluyordu - Sokak arasında drift yapan trafik magandası faciaya neden oluyordu Önce boş araziye uçtu sonra park halinde bulunan araca çarptı Arnavutköy'de sokak arasında drift yapmak isteyen trafik magandası faciaya neden oluyordu.

- Sokak arasında drift yapan trafik magandası faciaya neden oluyordu

Önce boş araziye uçtu sonra park halinde bulunan araca çarptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sokak arasında drift yapmak isteyen trafik magandası faciaya neden oluyordu. Vatandaşların olduğu alanda drift yapan sürücü, bir süre sonra kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince önce boş araziye uçtu, sonra da park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aravutköy Merkez Mahallesi Cansoy Sokakta meydana geldi. Sokağa dönüş yaparken drift yapmak isteyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince alt tarafta bulunan başka bir yola uçtu. Uçan otomobil park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. O esnada sokakta bulunan kıraathanenin önünde bulunan vatandaş ise büyük korku yaşadı.

O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sokağa dönmek isteyen sürücünün drift yaptığı görülüyor. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce boş araziye uçuyor daha sonra ise park halinde bulunan araca sert bir şekilde vuruyor. Kahvehanede oturan vatandaşlar ise hızla ayağa kalkarak sürücünün arkasından bakıyorlar.

Kaynak: İHA