Sokak araları kayak pistine döndü
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Sokak araları kayak pistine döndü

Trabzon'da şehir merkezine üç yıl aradan sonra yağan kar, en çok çocukları sevindirdi.

11.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:57
Sokak araları kayak pistine döndü

'da şehir merkezine üç yıl aradan sonra yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil olmasıyla mahalle aralarını adeta kayak pistine çeviren çocuklar ellerine geçirdikleri poşetlerle gece gündüz kayarak doyasıya eğlendi.


Şehir merkezine yakın yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken yol ve kaldırımlarda meydana gelen buzlanma zaman zaman tehlikelere neden oluyor. Buzlu yollardan yürümeye çalışan çok sayıda kişi düşme sonucu yaralanarak hastanelerin acil servisine kaldırılırken, düşenlerin özellikle çocuk ve yaşlılar olduğu belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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