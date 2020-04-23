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23 Nisan, Türkiye, Güncel, Haber

Sokağına ses sistemi kurup herkesi balkonlara kapı önlerine davet etti

Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran Korona virüs (Covid-19), sokağa çıkma kısıtlaması ile aynı güne denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasına engel olamadı.

23.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:07
Sokağına ses sistemi kurup herkesi balkonlara kapı önlerine davet etti

Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran Korona virüs (Covid-19), sokağa çıkma kısıtlaması ile aynı güne denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasına engel olamadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda coşku ile kutlandı. Korona salgını sebebiyle ülke genelinde alışılmışın dışında kutlanan çocuk bayramı Eskişehir'de bir başka kutlandı. Bahri Yeşil isimli duyarlı vatandaş öncülüğünde bayramın 100. yılında Gültepe mahallesi Derman sokakta bir etkinlik düzenlendi. Organize edilen etkinlik kapsamında evlerin cam ve balkonları Türk bayrakları ile donatıldı. Düzenlenen etkinlik, mahalle sakinlerince hazırlanan ses sistemlerinden saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasıyla kutlama başladı. Ardından 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Çiftetelli ve bayrama özgü müzikler eşliğinde minikler dışarıya çıkmadan evlerinin balkonlarında doyasıya eğlendi. Zaman zaman ailelerinin gözetiminde sokağa inen çocuklar, sosyal mesafe kurallarına uyarak arkadaşlarıyla çalan şarkılar eşliğinde doyasıya dans ettiler.

"23 Nisan hiçbir kötülüğün engel olamayacağı her yıl kutladığımız milli bayramımızdır"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bahri Yeşil, "Ülkemizin bulunduğu durum üzücü ama elimizdeki olan imkanlarla çocukları bu günden mahrum bırakmamak istedik. Sokaktaki komşularımızı haber verdik evlerinizi, balkonlarınızı bayraklarla süsleyin diye. Sosyal mesafeyi koruyarak bu şekilde çocuklarımızın bayramını kutlamak istedik. 23 Nisan hiçbir kötülüğün engel olamayacağı her yıl kutladığımız milli bayramımızdır. Bu yüzden çocuklarımızı mahrum etmemek istedik" diye konuştu.

"Gözyaşlarını tutamadı"

Gözyaşlarına hakim olamayan Bahri Yeşil, "Çalacağımız marşları hazırladık, ses sistemimizi kurduk. Bu şekilde daha güzel olacağını düşündüm ve gayet de güzel oldu. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum ben kendimce gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Gerçekten bulunduğumuz süreç çok zor bir dönem. Salgından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Keşke böyle bir olmasaydı da okullarda kutlasaydık. İnşallah seneye tekrar okullarımızda kutlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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