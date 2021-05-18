Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı
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Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı

Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de tam kapanma günlerinde boş sokakta gezen bir şahıs, cadde üzerindeki bir diş kliniğinin bahçesinde bulunan çiçekleri kopartarak çaldı.

Kocaeli'de tam kapanma günlerinde boş sokakta gezen bir şahıs, cadde üzerindeki bir diş kliniğinin bahçesinde bulunan çiçekleri kopartarak çaldı. Kökünden söktüğü çiçekleri poşetine dolduran şahsın rahat tavırları kameralara yansıdı.

Olay, 16 Mayıs günü İzmit ilçesi Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan özel bir diş kliniğinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 günlük tam kapanmanın son gününde sokakta gezen kimliği belirsiz bir şahıs, özel bir diş hastanesinin önünden geçtiği esnada saksılara dikilmiş çiçekleri fark etti. Çiçekleri uzun uzun inceledikten sonra sokakta kimsenin olmadığını gören şahıs, çiçekleri teker teker kökünden kopararak çantasına koyarak çaldı. Çiçeklerin tümünü çalarak olay yerinden uzaklaşan şahsın rahat tavırları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Klinik yetkilileri ise şahıstan şikayetçi olmadıklarını belirtti. - KOCAELİ

Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı
Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı
Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı
Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı
Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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