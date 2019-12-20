Sokağa tuvaletini yapınca ceza yedi

20.12.2019 02:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 02:46

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uzun süredir sokağa tuvaletini yaptığı iddia edilen kişiye ceza kesildi.



Mahalle sakinleri, alkol aldıktan sonra sokağa tuvaletini yapan ve uyarılara rağmen bunu sürdürdüğü iddia edilen P. K'dan şikayetçi oldu. Emniyet mensupları, ihbarı değerlendirip alkollü vatandaşı gerekli işlemleri yapılmak üzere karakola götürdüler.



Şikayetçi vatandaşlar ise "Bu adamdan uzak durulması gerek, Alkol alınca ne yapacağı belli değil, Ailelerimiz ile mağdur oluyoruz" diyerek karakola ifade vermeye gittiler.



Şüpheli şahsa adli ve idari işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA